Свербеев Сергей Сергеевич 01.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербеев Сергей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.01.1897, г. Мюнхен, Бавария, Германия

умер 03.08.1966, г. Париж, Франция

Отец
Свербеев Сергей Николаевич13.04.1857 г.р.
Мать
Свербеева (Безобразова) Анна Васильевна1865 г.р.
Супруги
Соллогуб (Нейдгардт) Мария Дмитриевна09.10.1902 г.р.
Свербеева (Голицына) Мария Сергеевна18.06.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897

Отец: Свербеев Сергей Николаевич

Мать: Свербеева (Безобразова) Анна Васильевна

г. Мюнхен, Бавария, Германия

Бракосочетание
После 1910

Жена: Соллогуб (Нейдгардт) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
27.08.1929

Жена: Свербеева (Голицына) Мария Сергеевна

Смерть
03.08.1966
г. Париж, Франция

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