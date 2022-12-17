Свербеев Сергей Сергеевич
мужской, родился 01.01.1897, г. Мюнхен, Бавария, Германия
умер 03.08.1966, г. Париж, Франция
ОтецСвербеев Сергей Николаевич13.04.1857 г.р.
МатьСвербеева (Безобразова) Анна Васильевна1865 г.р.
Супруги
Соллогуб (Нейдгардт) Мария Дмитриевна09.10.1902 г.р.
Свербеева (Голицына) Мария Сергеевна18.06.1896 г.р.
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Место
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Рождение
01.01.1897
г. Мюнхен, Бавария, Германия
Бракосочетание
После 1910
Бракосочетание
27.08.1929
Смерть
03.08.1966
г. Париж, Франция