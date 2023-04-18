Свербеева (Голицына) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1896
Дата смерти21.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1896
Бракосочетание
07.05.1917
https://forum.vgd.ru/3405/104776/0.htm?a=stdforum_view&o 1917 МК церкви Рождества Иоанна Предтечи при Пажеском корпусе в городе Петрограде (ЦГИА. Ф.19. Оп.127. Д.3507. Л. 290-314) № 6 7 мая Штабс-рот... Показать все
Бракосочетание
27.08.1929
Смерть
21.01.1974
г. Ганьи, Сена-Сен-Дени, Иль-де-Франс, Французская республика