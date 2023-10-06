Похвиснев Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1895
Дата смерти03.04.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1917
https://forum.vgd.ru/3405/104776/0.htm?a=stdforum_view&o 1917 МК церкви Рождества Иоанна Предтечи при Пажеском корпусе в городе Петрограде (ЦГИА. Ф.19. Оп.127. Д.3507. Л. 290-314) № 6 7 мая Штабс-рот... Показать все
Смерть
03.04.1919
Ильичево, Советский муниципальный район, Республика Крым