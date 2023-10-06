Похвиснев Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похвиснев Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1895

Дата смерти

03.04.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1917

Жена: Свербеева (Голицына) Мария Сергеевна

https://forum.vgd.ru/3405/104776/0.htm?a=stdforum_view&o 1917 МК церкви Рождества Иоанна Предтечи при Пажеском корпусе в городе Петрограде (ЦГИА. Ф.19. Оп.127. Д.3507. Л. 290-314) № 6 7 мая Штабс-рот... Показать все
Смерть
03.04.1919
Ильичево, Советский муниципальный район, Республика Крым

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