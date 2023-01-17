Ильичево
Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1806Нейгофнунг (Киянлы), колон. нем. вед. попечит. комит.при безымянном источнике.3530102018Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
544. Нейгофнунгь (Кианлы), колония немцев, дворов 12, жителей 80, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
798686Ильичевосело45°15,0' с.ш.35°04,0' в.д.L-36-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35652422101с Ильичевосело