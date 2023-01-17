село Ильичево, село Ильичево, Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Ильичево

Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1806Нейгофнунг (Киянлы), колон. нем. вед. попечит. комит.при безымянном источнике.3530102018
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Цюрихтальская волость
544. Нейгофнунгь (Кианлы), колония немцев, дворов 12, жителей 80, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Советский район
798686Ильичевосело45°15,0' с.ш.35°04,0' в.д.L-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Советский муниципальный район, Ильичевское сельское поселение
35652422101с Ильичевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close