Соллогуб (Нейдгардт) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.07.1942
Дочь: Киршбах Наталья Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Владимирович
г. Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987