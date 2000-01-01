Соллогуб (Нейдгардт) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Нейдгардт) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.07.1942

Дочь: Киршбах Наталья Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Владимирович

г. Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свербеев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Мевес Георгий Ричардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Александр Владимирович

Смерть
1987
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