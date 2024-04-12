Нейдгардт (Пономарёва) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейдгардт (Пономарёва) Варвара Александровна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

14.08.1875

Дата смерти

25.02.1924

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Нейдгардт Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Нейдгардт Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
09.10.1902

Дочь: Соллогуб Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
10.04.1903

Сын: Нейдгардт Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Нейдгардт Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович

Смерть
25.02.1924
г. Берлин, Германское государство
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