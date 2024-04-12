Нейдгардт (Пономарёва) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1875
Дата смерти25.02.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Нейдгардт Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
09.10.1902
Дочь: Соллогуб Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Нейдгардт Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Нейдгардт Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Нейдгардт Дмитрий Борисович
Смерть
25.02.1924
г. Берлин, Германское государство