Нейдгардт Дмитрий Борисович
Место рожденияВольный город Франкфурт
Дата рождения17.06.1861
Дата смерти17.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861
Вольный город Франкфурт
Бракосочетание
До 1897
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
24.03.1899
Сын: Нейдгардт Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Нейдгардт Елизавета Иосифовна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Нейдгардт Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна
Рождение ребёнка
09.10.1902
Дочь: Соллогуб Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Нейдгардт Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Нейдгардт Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна
Смерть
17.03.1942
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство