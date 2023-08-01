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Нейдгардт Дмитрий Борисович

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Место рождения

Вольный город Франкфурт

Дата рождения

17.06.1861

Дата смерти

17.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861

Отец: Нейдгардт Борис Александрович

Мать: Нейдгардт Мария Александровна

Вольный город Франкфурт
Бракосочетание
До 1897

Жена: Нейдгардт Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
Около 1898

Жена: Нейдгардт Варвара Александровна

Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Нейдгардт Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Нейдгардт Елизавета Иосифовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Нейдгардт Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1902

Дочь: Соллогуб Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1903

Сын: Нейдгардт Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Нейдгардт Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Нейдгардт Варвара Александровна

Смерть
17.03.1942
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство