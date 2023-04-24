Оболенский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти13.12.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
24.01.1804
Рождение ребёнка
01.11.1805
Рождение ребёнка
11.08.1807
Сын: Оболенский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1811
Сын: Оболенский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
?.05.1813
Сын: Оболенский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1815
Сын: Оболенский Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
20.09.1817
Дочь: Панова (Оболенская) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1819
Сын: Оболенский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Смерть
13.12.1820
Рождение ребёнка
27.04.1821
Сын: Оболенский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна