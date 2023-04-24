Оболенский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский Николай Петрович

Оболенский Николай Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1775

Дата смерти

13.12.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.01.1804

Жена: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Рождение ребёнка
01.11.1805

Дочь: Мичурина (Оболенская) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Рождение ребёнка
11.08.1807

Сын: Оболенский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1811

Сын: Оболенский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.05.1813

Сын: Оболенский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1815

Сын: Оболенский Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1817

Дочь: Панова (Оболенская) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Рождение ребёнка
10.04.1819

Сын: Оболенский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Смерть
13.12.1820
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1821

Сын: Оболенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.