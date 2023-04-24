Оболенский Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1807
Дата смерти22.06.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1807
Бракосочетание
30.04.1837
Ивановского Сорока Яковлевская в Казённой Слободе церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.01.1847
Дочь: Кессель (Оболенская) Анна Петровна
Мать ребёнка: Оболенская (Титова) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
10.08.1847
Дочь: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна
Мать ребёнка: Оболенская (Титова) Мария Адамовна
Смерть
22.06.1867