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Оболенский Пётр Николаевич

Место рождения

Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.08.1807

Дата смерти

22.06.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1807

Отец: Оболенский Николай Петрович

Мать: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.04.1837

Жена: Оболенская (Титова) Мария Адамовна

Москва, город федерального значения Москва
Ивановского Сорока Яковлевская в Казённой Слободе церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.01.1847

Дочь: Кессель (Оболенская) Анна Петровна

Мать ребёнка: Оболенская (Титова) Мария Адамовна

Троица, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1847

Дочь: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна

Мать ребёнка: Оболенская (Титова) Мария Адамовна

Троица, Егорьевск, Московская область
Смерть
22.06.1867
Москва, город федерального значения Москва

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