Оболенская (Титова) Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1815
Дата смерти07.11.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1837
Ивановского Сорока Яковлевская в Казённой Слободе церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.01.1847
Дочь: Кессель Анна Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1847
Дочь: Вишневская Аглаида Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Николаевич
Смерть
07.11.1888
Место погребения: Ваганьковское кладбище, Москва, Российская Империя