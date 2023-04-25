Оболенская (Титова) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Титова) Мария Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1815

Дата смерти

07.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1837

Муж: Оболенский Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Ивановского Сорока Яковлевская в Казённой Слободе церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.01.1847

Дочь: Кессель Анна Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Николаевич

Троица, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1847

Дочь: Вишневская Аглаида Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Николаевич

Троица, Егорьевск, Московская область
Смерть
07.11.1888
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Ваганьковское кладбище, Москва, Российская Империя
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