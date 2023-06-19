Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна

Место рождения

Троица, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

10.08.1847

Дата смерти

27.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1847

Отец: Оболенский Пётр Николаевич

Мать: Оболенская Мария Адамовна

Троица, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1869

Муж: Вишневский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1871

Сын: Вишневский Николай Александрович

Отец ребёнка: Вишневский Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1872

Дочь: Вишневская Мария Александровна

Отец ребёнка: Вишневский Александр Николаевич

Смерть
27.03.1909