Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1847
Дата смерти27.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1847
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
18.01.1871
Сын: Вишневский Николай Александрович
Отец ребёнка: Вишневский Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1872
Дочь: Вишневская Мария Александровна
Отец ребёнка: Вишневский Александр Николаевич
Смерть
27.03.1909