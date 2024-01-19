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Вишневский Николай Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.01.1871

Дата смерти

Около 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1871

Отец: Вишневский Александр Николаевич

Мать: Вишневская Аглаида Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Вишневский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Вишневский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: Вишневская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Вишневский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.1904

Сын: Вишневский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Мария Михайловна

Смерть
Около 1927
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