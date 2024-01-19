Вишневский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения18.01.1871
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1871
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Вишневский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1895
Сын: Вишневский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.12.1898
Дочь: Вишневская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
05.09.1900
Сын: Вишневский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
30.09.1904
Сын: Вишневский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вишневская Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1927