Вишневская (Петровская) Мария Михайловна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Вишневская (Петровская) Мария Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1870, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

умерла 1947, Социалистическая Федеративная Республика Югославия

Супруги
Вишневский Николай Александрович18.01.1871 г.р.
Дети
Вишневский Александр Николаевич01.05.1893 г.р.
Вишневский Владимир Николаевич21.04.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Николай Александрович

Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Вишневский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Вишневский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: Вишневская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович

Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Вишневский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.09.1904

Сын: Вишневский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович

Смерть
1947
Социалистическая Федеративная Республика Югославия

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