Вишневская (Петровская) Мария Михайловна
женский, родилась 1870, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
умерла 1947, Социалистическая Федеративная Республика Югославия
Супруги
Вишневский Николай Александрович18.01.1871 г.р.
Дети
Вишневский Александр Николаевич01.05.1893 г.р.
Вишневский Владимир Николаевич21.04.1895 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Вишневский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.04.1895
Сын: Вишневский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1898
Дочь: Вишневская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1900
Сын: Вишневский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1904
Сын: Вишневский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вишневский Николай Александрович
Смерть
1947
Социалистическая Федеративная Республика Югославия