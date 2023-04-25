Вишневский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1843
Дата смертиОколо 27.04.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
18.01.1871
Сын: Вишневский Николай Александрович
Мать ребёнка: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1872
Дочь: Вишневская Мария Александровна
Мать ребёнка: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна
Смерть
Около 27.04.1913