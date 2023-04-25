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Вишневский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1843

Дата смерти

Около 27.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1869

Жена: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1871

Сын: Вишневский Николай Александрович

Мать ребёнка: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1872

Дочь: Вишневская Мария Александровна

Мать ребёнка: Вишневская (Оболенская) Аглаида Петровна

Смерть
Около 27.04.1913

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