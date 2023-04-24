Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти13.04.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1804
Рождение ребёнка
01.11.1805
Дочь: Мичурина (Оболенская) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1807
Сын: Оболенский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1811
Сын: Оболенский Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.05.1813
Сын: Оболенский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1815
Сын: Оболенский Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1817
Дочь: Панова (Оболенская) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1819
Сын: Оболенский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1821
Сын: Оболенский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Смерть
13.04.1859