Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

13.04.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1804

Муж: Оболенский Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1805

Дочь: Мичурина (Оболенская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1807

Сын: Оболенский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1811

Сын: Оболенский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.05.1813

Сын: Оболенский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1815

Сын: Оболенский Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1817

Дочь: Панова (Оболенская) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1819

Сын: Оболенский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1821

Сын: Оболенский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.1859

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