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Оболенский Григорий Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.03.1811

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

1817 г.р.
1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1811

Отец: Оболенский Николай Петрович

Мать: Оболенская (Мельгунова) Аграфена Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.04.1834

Жена: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1835

Сын: Оболенский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1836

Дочь: Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1838

Сын: Оболенский Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.11.1841

Жена: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1843

Сын: Оболенский Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1845

Дочь: Оболенская Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
27.?.1846

Дочь: Миклашевская (Оболенская) Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: Ралгина (Оболенская) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна

Смерть
1877

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