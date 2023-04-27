Оболенский Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1811
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1811
Бракосочетание
29.04.1834
Рождение ребёнка
06.12.1835
Сын: Оболенский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
26.12.1836
Дочь: Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
31.05.1838
Сын: Оболенский Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна
Бракосочетание
22.11.1841
Рождение ребёнка
24.10.1843
Сын: Оболенский Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1845
Дочь: Оболенская Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Оболенская (Рожнова) Софья Александровна
Рождение ребёнка
27.?.1846
Рождение ребёнка
11.09.1848
Смерть
1877