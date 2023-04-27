Оболенская (Алынская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Алынская) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1834

Муж: Оболенский Григорий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1835

Сын: Оболенский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1836

Дочь: Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1838

Сын: Оболенский Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1840

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