Оболенская (Алынская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1834
Рождение ребёнка
06.12.1835
Сын: Оболенский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1836
Дочь: Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1838
Сын: Оболенский Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Смерть
1840