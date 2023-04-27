Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1836
Дата смерти18.08.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836
Бракосочетание
01.07.1856
Рождение ребёнка
10.04.1857
Отец ребёнка: Капнист Михаил Иванович
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
20.07.1858
Дочь: Арсеньева (Капнист) Анна (Нина) Михайловна
Отец ребёнка: Капнист Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1860
Сын: Капнист Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Капнист Михаил Иванович
Смерть
18.08.1907