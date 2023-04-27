Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капнист (Оболенская) Варвара Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.12.1836

Дата смерти

18.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836

Отец: Оболенский Григорий Николаевич

Мать: Оболенская (Алынская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.07.1856

Муж: Капнист Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1857

Сын: Капнист Иван Михайлович

Отец ребёнка: Капнист Михаил Иванович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
20.07.1858

Дочь: Арсеньева (Капнист) Анна (Нина) Михайловна

Отец ребёнка: Капнист Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1860

Сын: Капнист Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Капнист Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.08.1907
Москва, город федерального значения Москва

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