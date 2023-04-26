Оболенская (Рожнова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенская (Рожнова) Софья Александровна

Оболенская (Рожнова) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1841

Муж: Оболенский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.1843

Сын: Оболенский Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1845

Дочь: Оболенская Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
27.?.1846

Дочь: Миклашевская Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: Ралгина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close