Оболенская (Рожнова) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1841
Рождение ребёнка
24.10.1843
Сын: Оболенский Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1845
Дочь: Оболенская Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
27.?.1846
Дочь: Миклашевская Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1848
Дочь: Ралгина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Оболенский Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно