Оболенский Андрей Петрович
мужской, родился 01.08.1769, Москва, город федерального значения Москва
умер 19.02.1852, Москва, город федерального значения Москва
МатьОболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна1741 г.р.
ОтецОболенский Пётр Александрович03.06.1742 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Волкова (Оболенская) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Маслова) Марфа Андреевна
Дочь: Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Сын: Оболенский Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Дочь: Оболенская Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Дочь: Оболенская Александра Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Сын: Оболенский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Сын: Оболенский Иродион Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Сын: Оболенский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Сын: Оболенский Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна