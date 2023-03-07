Оболенский Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский Андрей Петрович

Оболенский Андрей Петрович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.08.1769

Дата смерти

19.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1769

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Оболенская Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1796

Дочь: Волкова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская Марфа Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1800

Жена: Оболенская Марфа Андреевна

г. Вена, Эрцгерцогство Австрия, Австрийский округ, Священная Римская империя
Смерть
19.02.1852
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close