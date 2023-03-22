Оболенский Андрей Петрович 01.08.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Андрей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.08.1769, Москва, город федерального значения Москва

умер 19.02.1852, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна1741 г.р.
Отец
Оболенский Пётр Александрович03.06.1742 г.р.
Супруги
Оболенская (Маслова) Марфа Андреевна1768 г.р.
Оболенская (Гагарина) Софья Павловна05.09.1785 г.р.
Дети
Волкова (Оболенская) Екатерина Андреевна09.01.1796 г.р.
Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1769

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.01.1796

Дочь: Волкова (Оболенская) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Маслова) Марфа Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1800

Жена: Оболенская (Маслова) Марфа Андреевна

г. Вена, Эрцгерцогство Австрия, Австрийский округ, Священная Римская империя

Бракосочетание
31.07.1804

Жена: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Согласно Википедии, свадьба была в Вене.

Рождение ребёнка
15.07.1810

Дочь: Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.11.1811

Сын: Оболенский Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.12.1812

Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
13.09.1814

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.10.1815

Дочь: Оболенская Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
02.10.1817

Дочь: Оболенская Александра Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
15.10.1818

Сын: Оболенский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
Около 02.01.1820

Сын: Оболенский Иродион Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
01.02.1822

Сын: Оболенский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.03.1824

Сын: Оболенский Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Смерть
19.02.1852
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя

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