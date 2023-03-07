Оболенский Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1769
Дата смерти19.02.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1769
Рождение ребёнка
09.01.1796
Дочь: Волкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская Марфа Андреевна
Бракосочетание
1800
г. Вена, Эрцгерцогство Австрия, Австрийский округ, Священная Римская империя
Смерть
19.02.1852
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя