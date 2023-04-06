Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

20.12.1812

Дата смерти

02.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1812

Отец: Оболенский Андрей Петрович

Мать: Оболенская Софья Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
08.11.1837

Муж: Озеров Сергей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Никитского Сорока Вознесенская на Большой Никитской церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.12.1838

Дочь: Озерова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
04.05.1840

Дочь: Озерова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1841

Дочь: Вельяминова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.12.1842

Сын: Озеров Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1845

Сын: Озеров Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1846

Дочь: Озерова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Озерова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Озерова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1852

Сын: Озеров Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.06.1901
Пушкин, Царскосельский уезд
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