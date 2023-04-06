Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1812
Дата смерти02.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1812
Бракосочетание
08.11.1837
Никитского Сорока Вознесенская на Большой Никитской церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.12.1838
Дочь: Озерова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.05.1840
Дочь: Озерова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1841
Дочь: Вельяминова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1842
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1845
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1846
Дочь: Озерова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Озерова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Озерова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1852
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Смерть
02.06.1901
Пушкин, Царскосельский уезд