Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1785
Дата смерти19.11.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1804
Согласно Википедии, свадьба была в Вене.
Рождение ребёнка
15.07.1810
Дочь: Давыдова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1811
Сын: Оболенский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1812
Дочь: Озерова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1814
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1815
Дочь: Оболенская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1817
Дочь: Оболенская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1818
Сын: Оболенский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 02.01.1820
Сын: Оболенский Иродион Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1822
Сын: Оболенский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович
Смерть
19.11.1860
Донской монастырь, Москва