Оболенская (Гагарина) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.09.1785

Дата смерти

19.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.07.1804

Муж: Оболенский Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Согласно Википедии, свадьба была в Вене.
Рождение ребёнка
15.07.1810

Дочь: Давыдова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1811

Сын: Оболенский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.1812

Дочь: Озерова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1814

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1815

Дочь: Оболенская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1817

Дочь: Оболенская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1818

Сын: Оболенский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 02.01.1820

Сын: Оболенский Иродион Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1822

Сын: Оболенский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1860
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь, Москва
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