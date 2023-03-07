Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.07.1810

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1810

Отец: Оболенский Андрей Петрович

Мать: Оболенская Софья Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1836

Сын: Давыдов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
09.11.1837

Сын: Давыдов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Давыдова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.1839

Дочь: Чолокаева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1841

Сын: Давыдов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1843

Сын: Давыдов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1848

Сын: Давыдов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Василий Васильевич

Смерть
1871
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