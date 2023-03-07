Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1810
Дата смерти1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1810
Рождение ребёнка
?.03.1836
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1837
Сын: Давыдов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Давыдова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1839
Дочь: Чолокаева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1841
Сын: Давыдов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1843
Сын: Давыдов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1848
Сын: Давыдов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1871