Давыдов Василий Васильевич 19.01.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Василий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.01.1843, Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 13.08.1896

Отец
Давыдов Василий Васильевич16.12.1809 г.р.
Мать
Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
Супруги
Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна24.01.1845 г.р.
Дети
Давыдов Василий Васильевич11.06.1868 г.р.
Давыдов Юрий Васильевич13.12.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1843

Отец: Давыдов Василий Васильевич

Мать: Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна

Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
11.06.1868

Сын: Давыдов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
13.12.1869

Сын: Давыдов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
19.08.1871

Сын: Давыдов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
04.10.1876

Сын: Давыдов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.08.1879

Сын: Давыдов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
13.07.1882

Сын: Давыдов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Смерть
13.08.1896

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