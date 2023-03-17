Давыдов Василий Васильевич
мужской, родился 19.01.1843, Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 13.08.1896
ОтецДавыдов Василий Васильевич16.12.1809 г.р.
МатьДавыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
Супруги
Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна24.01.1845 г.р.
Дети
Давыдов Василий Васильевич11.06.1868 г.р.
Давыдов Юрий Васильевич13.12.1869 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1843
Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1868
Сын: Давыдов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1869
Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1871
Сын: Давыдов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1876
Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
17.08.1879
Сын: Давыдов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна
Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.07.1882
Мать ребёнка: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна
Смерть
13.08.1896