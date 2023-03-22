Давыдов Василий Васильевич
мужской, родился 11.06.1868
умер 1937
ОтецДавыдов Василий Васильевич19.01.1843 г.р.
МатьДавыдова (Евреинова) Екатерина Павловна24.01.1845 г.р.
Супруги
Давыдова (Вышеславцева) Александра ЛьвовнаПосле 1870 г.р.
Дети
Давыдов Василий Васильевич07.10.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1896
Сын: Давыдов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова (Вышеславцева) Александра Львовна
Смерть
1937