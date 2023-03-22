Давыдов Василий Васильевич 11.06.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Василий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.06.1868

умер 1937

Отец
Давыдов Василий Васильевич19.01.1843 г.р.
Мать
Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна24.01.1845 г.р.
Супруги
Давыдова (Вышеславцева) Александра ЛьвовнаПосле 1870 г.р.
Дети
Давыдов Василий Васильевич07.10.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1868

Отец: Давыдов Василий Васильевич

Мать: Давыдова (Евреинова) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Вышеславцева) Александра Львовна

Рождение ребёнка
07.10.1896

Сын: Давыдов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Вышеславцева) Александра Львовна

Смерть
1937

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