Давыдов Андрей Васильевич 09.11.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Андрей Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.11.1837

умер После 1898

Отец
Давыдов Василий Васильевич16.12.1809 г.р.
Мать
Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
Супруги
Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна?.09.1840 г.р.
Дети
Лихарева (Давыдова) Мария Андреевна24.06.1868 г.р.
Давыдов Николай Андреевич18.12.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1837

Отец: Давыдов Василий Васильевич

Мать: Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1868

Дочь: Лихарева (Давыдова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1870

Сын: Давыдов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна

Смерть
После 1898

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