Давыдов Андрей Васильевич
мужской, родился 09.11.1837
умер После 1898
ОтецДавыдов Василий Васильевич16.12.1809 г.р.
МатьДавыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
Супруги
Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна?.09.1840 г.р.
Дети
Лихарева (Давыдова) Мария Андреевна24.06.1868 г.р.
Давыдов Николай Андреевич18.12.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1868
Дочь: Лихарева (Давыдова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1870
Сын: Давыдов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна
Смерть
После 1898