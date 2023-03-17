Давыдов Николай Андреевич 18.12.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Николай Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.12.1870

умер 1913

Отец
Давыдов Андрей Васильевич09.11.1837 г.р.
Мать
Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна?.09.1840 г.р.
Супруги
Давыдова (Дьякова) Мария Петровна30.12.1867 г.р.
Дети
Осетрова (Давыдова) Елизавета Николаевна25.01.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1870

Отец: Давыдов Андрей Васильевич

Мать: Давыдова (Сабурова) Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Дьякова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Осетрова (Давыдова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Давыдова (Дьякова) Мария Петровна

Смерть
1913

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