Давыдов Николай Андреевич
мужской, родился 18.12.1870
умер 1913
ОтецДавыдов Андрей Васильевич09.11.1837 г.р.
МатьДавыдова (Сабурова) Елизавета Александровна?.09.1840 г.р.
Супруги
Давыдова (Дьякова) Мария Петровна30.12.1867 г.р.
Дети
Осетрова (Давыдова) Елизавета Николаевна25.01.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Осетрова (Давыдова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Давыдова (Дьякова) Мария Петровна
Смерть
1913