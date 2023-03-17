Давыдов Николай Васильевич
мужской, родился 06.12.1848, Москва, город федерального значения Москва
умер 26.05.1920, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДавыдов Василий Васильевич16.12.1809 г.р.
МатьДавыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
Супруги
Дети
Давыдова Софья Николаевна02.04.1871 г.р.
Давыдов Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1848
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Леонова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.04.1871
Дочь: Давыдова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Давыдова (Карпакова) Екатерина Михайловна
Смерть
26.05.1920
Москва, город федерального значения Москва