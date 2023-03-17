Давыдов Николай Васильевич 06.12.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1848, Москва, город федерального значения Москва

умер 26.05.1920, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Давыдов Василий Васильевич16.12.1809 г.р.
Мать
Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна15.07.1810 г.р.
Супруги
Давыдова (Карпакова) Екатерина Михайловна1847 г.р.
Дети
Давыдова Софья Николаевна02.04.1871 г.р.
Давыдов Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1848

Отец: Давыдов Василий Васильевич

Мать: Давыдова (Оболенская) Софья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Карпакова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Леонова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1871

Дочь: Давыдова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Давыдова (Карпакова) Екатерина Михайловна

Смерть
26.05.1920
Москва, город федерального значения Москва

Похоронен в 1920 - 1 участок, Старое Донское кладбище, Москва

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