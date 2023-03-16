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Давыдов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1841

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1841

Отец: Давыдов Василий Васильевич

Мать: Давыдова Софья Андреевна

Бракосочетание
08.06.1864

Жена: Давыдова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
07.04.1865

Дочь: Белявская Анна Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1867

Дочь: Матвеева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
24.10.1869

Сын: Давыдов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
06.07.1871

Дочь: Давыдова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
16.02.1875

Сын: Давыдов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
16.09.1882

Дочь: Давыдова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна

Смерть
1908
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