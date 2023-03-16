Давыдов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1841
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1841
Бракосочетание
08.06.1864
Жена: Давыдова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
07.04.1865
Дочь: Белявская Анна Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1867
Дочь: Матвеева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.10.1869
Сын: Давыдов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.1871
Дочь: Давыдова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.02.1875
Сын: Давыдов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.09.1882
Дочь: Давыдова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Юлия Сергеевна
Смерть
1908