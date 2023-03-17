Белявская (Давыдова) Анна Владимировна
женский, родилась 07.04.1865, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1935
ОтецДавыдов Владимир Васильевич25.02.1841 г.р.
МатьДавыдова (Дохтурова) Юлия Сергеевна03.12.1841 г.р.
Супруги
Белявский Николай Михайлович24.07.1864 г.р.
Дети
Белявский Владимир Николаевич1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1865
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
1895
Сын: Белявский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Белявский Николай Михайлович
Смерть
1935