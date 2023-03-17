Белявская (Давыдова) Анна Владимировна 07.04.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Белявская (Давыдова) Анна Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.04.1865, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1935

Отец
Давыдов Владимир Васильевич25.02.1841 г.р.
Мать
Давыдова (Дохтурова) Юлия Сергеевна03.12.1841 г.р.
Супруги
Белявский Николай Михайлович24.07.1864 г.р.
Дети
Белявский Владимир Николаевич1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1865

Отец: Давыдов Владимир Васильевич

Мать: Давыдова (Дохтурова) Юлия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Белявский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Белявский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Белявский Николай Михайлович

Смерть
1935

Мы используем куки для улучшения работы сайта.