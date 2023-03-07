Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.08.1841

Дата смерти

22.04.1864

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1841

Отец: Озеров Сергей Петрович

Мать: Озерова Наталья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.01.1861

Муж: Вельяминов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1863

Сын: Вельяминов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вельяминов Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.04.1864
г. Женева, Швейцарская конфедерация
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