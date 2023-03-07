Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1841
Дата смерти22.04.1864
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1841
Отец: Озеров Сергей Петрович
Бракосочетание
08.01.1861
Рождение ребёнка
26.03.1863
Сын: Вельяминов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вельяминов Николай Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.04.1864
г. Женева, Швейцарская конфедерация