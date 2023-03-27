Вельяминов Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1860
Дата смерти14.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вельяминова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Вельяминова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Вельяминова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Вельяминова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Вельяминов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Вельяминова Ольга Фёдоровна
Смерть
14.11.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место погребения: Москва