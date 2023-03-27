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Вельяминов Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1860

Дата смерти

14.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860

Отец: Вельяминов Николай Николаевич

Мать: Вельяминова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
1887

Жена: Вельяминова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вельяминова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Вельяминова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Вельяминова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Вельяминова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Вельяминов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Вельяминова Ольга Фёдоровна

Смерть
14.11.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место погребения: Москва
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