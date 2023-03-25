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Вельяминов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1821

Дата смерти

20.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Вельяминов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
08.01.1861

Жена: Вельяминова Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.1863

Дочь: Вельяминова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
26.03.1863

Сын: Вельяминов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.10.1892
Москва, город федерального значения Москва
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