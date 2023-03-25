Вельяминов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1821
Дата смерти20.10.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Вельяминов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
08.01.1861
Рождение ребёнка
25.02.1863
Дочь: Вельяминова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
26.03.1863
Сын: Вельяминов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.10.1892