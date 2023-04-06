Вельяминов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1863
Дата смертиМежду 1940 и 1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1863
Бракосочетание
13.01.1888
Рождение ребёнка
08.12.1889
Сын: Вельяминов Николай Александрович
Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1891
Дочь: Оболенская Наталья Александрович
Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Спечинская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Вельяминов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна
Смерть
Между 1940 и 1946
г. Брюссель, Королевство Бельгия