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Вельяминов Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.03.1863

Дата смерти

Между 1940 и 1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1863

Отец: Вельяминов Николай Николаевич

Мать: Вельяминова Наталья Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
13.01.1888

Жена: Вельяминовa Александра Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1889

Сын: Вельяминов Николай Александрович

Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1891

Дочь: Оболенская Наталья Александрович

Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Спечинская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна

Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Вельяминов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Вельяминовa Александра Владимировна

Смерть
Между 1940 и 1946
г. Брюссель, Королевство Бельгия
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