Вельяминовa (Трубецкая) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминовa (Трубецкая) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1864

Дата смерти

29.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1888

Муж: Вельяминов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.12.1889

Сын: Вельяминов Николай Александрович

Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1891

Дочь: Оболенская Наталья Александрович

Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Спечинская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Вельяминов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич

Смерть
29.01.1899
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