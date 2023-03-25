Вельяминовa (Трубецкая) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1864
Дата смерти29.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.12.1889
Сын: Вельяминов Николай Александрович
Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1891
Дочь: Оболенская Наталья Александрович
Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Спечинская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Вельяминов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Вельяминов Александр Николаевич
Смерть
29.01.1899