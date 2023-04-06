Оболенская (Вельяминова) Наталья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Вельяминова) Наталья Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.05.1891

Дата смерти

15.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1891

Отец: Вельяминов Александр Николаевич

Мать: Вельяминовa Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 15.04.1915 по 23.06.1936

Муж: Оболенский Андрей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Развелись в Брюсселе.
Рождение ребёнка
27.01.1916

Дочь: Оболенская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1917

Сын: Оболенский Никита Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Оболенский Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Александрович

г. Брюссель, Королевство Бельгия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купфер Владимир Александрович

Смерть
15.09.1968
г. Брюссель, Королевство Бельгия
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