Оболенская (Вельяминова) Наталья Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1891
Дата смерти15.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1891
Бракосочетание
С 15.04.1915 по 23.06.1936
Развелись в Брюсселе.
Рождение ребёнка
27.01.1916
Дочь: Оболенская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Александрович
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Оболенский Никита Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1925
Сын: Оболенский Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Александрович
г. Брюссель, Королевство Бельгия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1968
г. Брюссель, Королевство Бельгия