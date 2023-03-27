Вельяминова (Беклемишева) Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1864
Дата смерти05.08.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вельяминова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Вельяминов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Вельяминова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Вельяминов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Вельяминов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Вельяминов Григорий Николаевич
Смерть
05.08.1917