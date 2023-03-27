Вельяминова (Беклемишева) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминова (Беклемишева) Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1864

Дата смерти

05.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Вельяминов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вельяминова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Вельяминов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Вельяминова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Вельяминов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Вельяминов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Вельяминов Григорий Николаевич

Смерть
05.08.1917
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