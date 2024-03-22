Родзянко (Оболенская) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко (Оболенская) Зоя Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.04.1858

Дата смерти

21.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1858

Отец: Оболенский Алексей Васильевич

Мать: Оболенская Зоя Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1877

Муж: Родзянко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
08.05.1878

Сын: Родзянко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Родзянко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Родзянко Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Родзянко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Родзянко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Родзянко Николай Владимирович

г. Штутгарт, Королевство Вюртемберг, Германская империя
Смерть
21.10.1897
г. Милан, Ломбардия, Королевство Италия
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