Родзянко (Оболенская) Зоя Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1858
Дата смерти21.10.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1858
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
08.05.1878
Сын: Родзянко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Родзянко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Родзянко Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Родзянко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Родзянко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Родзянко Николай Владимирович
г. Штутгарт, Королевство Вюртемберг, Германская империя
Смерть
21.10.1897
г. Милан, Ломбардия, Королевство Италия