Родзянко Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.10.1852
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1852
Бракосочетание
1877
Жена: Родзянко Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1878
Сын: Родзянко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Родзянко Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Родзянко Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Родзянко Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Родзянко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Родзянко Зоя Алексеевна
г. Штутгарт, Королевство Вюртемберг, Германская империя
Смерть
1918