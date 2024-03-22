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Родзянко Николай Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.10.1852

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1852

Отец: Родзянко Владимир Михайлович

Мать: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1877

Жена: Родзянко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.1878

Сын: Родзянко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Родзянко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Родзянко Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Родзянко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Родзянко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Родзянко Зоя Алексеевна

г. Штутгарт, Королевство Вюртемберг, Германская империя
Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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