Родзянко Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.04.1820
Дата смерти31.01.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1820
Бракосочетание
14.01.1852
Жена: Родзянко Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.10.1852
Сын: Родзянко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна
Рождение ребёнка
27.05.1854
Сын: Родзянко Павел Владимирович
Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.02.1859
Сын: Родзянко Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна
с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1893