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Родзянко Владимир Михайлович

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Место рождения

Попасное, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.04.1820

Дата смерти

31.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Попасное, Дніпропетровська область
Бракосочетание
14.01.1852

Жена: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Родзянко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.05.1854

Сын: Родзянко Павел Владимирович

Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Родзянко Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна

с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родзянко Екатерина Петровна

Смерть
31.01.1893
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