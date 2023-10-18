Родзянко Павел Владимирович
мужской, родился 27.05.1854, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 25.11.1932, Белград
МатьРодзянко (Витовтова) Мария Павловна13.11.1827 г.р.
ОтецРодзянко Владимир Михайлович01.04.1820 г.р.
Супруги
Родзянко (Голицына) Мария Павловна20.06.1852 г.р.
Дети
Трубецкая (Родзянко) Мария Павловна30.01.1877 г.р.
Родзянко Владимир Павлович11.02.1878 г.р.Показать еще 3
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Рождение
27.05.1854
Рождение ребёнка
30.01.1877
Дочь: Трубецкая (Родзянко) Мария Павловна
Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна
Бракосочетание
17.07.1877
Рождение ребёнка
11.02.1878
Сын: Родзянко Владимир Павлович
Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна
Рождение ребёнка
13.08.1879
Сын: Родзянко Александр Павлович
Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1880
Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна
Рождение ребёнка
?.01.1896
Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна
Смерть
25.11.1932