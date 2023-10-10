Родзянко Павел Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.05.1854
Дата смерти25.11.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1854
Рождение ребёнка
30.01.1877
Дочь: Трубецкая Мария Павловна
Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна
Бракосочетание
17.07.1877
Жена: Родзянко Мария Павловна
Рождение ребёнка
13.08.1879
Сын: Родзянко Александр Павлович
Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1880
Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна
Смерть
25.11.1932