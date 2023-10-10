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Родзянко Павел Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.05.1854

Дата смерти

25.11.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1854

Отец: Родзянко Владимир Михайлович

Мать: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1877

Дочь: Трубецкая Мария Павловна

Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.07.1877

Жена: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.1879

Сын: Родзянко Александр Павлович

Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Родзянко Павел Павлович

Мать ребёнка: Родзянко Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.11.1932
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