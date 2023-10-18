Родзянко Павел Владимирович 27.05.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родзянко Павел Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.05.1854, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 25.11.1932, Белград

Мать
Родзянко (Витовтова) Мария Павловна13.11.1827 г.р.
Отец
Родзянко Владимир Михайлович01.04.1820 г.р.
Супруги
Родзянко (Голицына) Мария Павловна20.06.1852 г.р.
Дети
Трубецкая (Родзянко) Мария Павловна30.01.1877 г.р.
Родзянко Владимир Павлович11.02.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1854

Отец: Родзянко Владимир Михайлович

Мать: Родзянко (Витовтова) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.01.1877

Дочь: Трубецкая (Родзянко) Мария Павловна

Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
17.07.1877

Жена: Родзянко (Голицына) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.02.1878

Сын: Родзянко Владимир Павлович

Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна

Рождение ребёнка
13.08.1879

Сын: Родзянко Александр Павлович

Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Родзянко Павел Павлович

Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
?.01.1896

Сын: Родзянко Виктор Павлович

Мать ребёнка: Родзянко (Голицына) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
25.11.1932

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