Родзянко (Витовтова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1827
Дата смерти26.07.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1852
Рождение ребёнка
21.10.1852
Сын: Родзянко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1854
Сын: Родзянко Павел Владимирович
Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.02.1859
Сын: Родзянко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович
с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
26.07.1859
Попасное, Дніпропетровська область