Родзянко (Витовтова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко (Витовтова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1827

Дата смерти

26.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1852

Муж: Родзянко Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Родзянко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.05.1854

Сын: Родзянко Павел Владимирович

Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Родзянко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович

с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
26.07.1859
Попасное, Дніпропетровська область
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