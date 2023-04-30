Родзянко (Витовтова) Мария Павловна
женский, родилась 13.11.1827
умерла 26.07.1859, Попасное, Дніпропетровська область
Супруги
Родзянко Владимир Михайлович01.04.1820 г.р.
Дети
Родзянко Николай Владимирович21.10.1852 г.р.
Родзянко Павел Владимирович27.05.1854 г.р.Показать еще 1
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Рождение
13.11.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1852
Рождение ребёнка
21.10.1852
Сын: Родзянко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1854
Сын: Родзянко Павел Владимирович
Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.02.1859
Сын: Родзянко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович
с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
26.07.1859
Попасное, Дніпропетровська область