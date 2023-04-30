Родзянко (Витовтова) Мария Павловна 13.11.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родзянко (Витовтова) Мария Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.11.1827

умерла 26.07.1859, Попасное, Дніпропетровська область

Супруги
Родзянко Владимир Михайлович01.04.1820 г.р.
Дети
Родзянко Николай Владимирович21.10.1852 г.р.
Родзянко Павел Владимирович27.05.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1852

Муж: Родзянко Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Родзянко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
27.05.1854

Сын: Родзянко Павел Владимирович

Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Родзянко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Родзянко Владимир Михайлович

с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии

Смерть
26.07.1859
Попасное, Дніпропетровська область

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