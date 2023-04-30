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Родзянко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1878

Дата смерти

21.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1878

Отец: Родзянко Николай Владимирович

Мать: Родзянко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Родзянко Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Родзянко Аделаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родзянко Аделаида Сергеевна

Мать ребёнка: Родзянко Аделаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родзянко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Родзянко Аделаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родзянко Аделаида Алексеевна

Смерть
21.11.1949
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