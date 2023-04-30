Родзянко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1878
Дата смерти21.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1878
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Родзянко Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Родзянко Аделаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родзянко Аделаида Сергеевна
Мать ребёнка: Родзянко Аделаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родзянко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Родзянко Аделаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1949