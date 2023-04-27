Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сумароков Сергей Павлович

Мать: Сумарокова Александра Павловна

Бракосочетание
26.10.1847

Муж: Оболенский Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
16.01.1850

Дочь: Боткина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1851

Сын: Оболенский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1854

Дочь: Оболенская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1856

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич

г. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1858

Дочь: Родзянко Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1897
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