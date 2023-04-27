Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
26.10.1847
Рождение ребёнка
16.01.1850
Дочь: Боткина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1851
Сын: Оболенский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1854
Дочь: Оболенская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1856
Сын: Оболенский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
г. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1858
Дочь: Родзянко Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Смерть
1897