Сумароков Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения19.06.1793
Дата смерти22.02.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1793
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Оболенская Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Сумарокова Александра Павловна
Рождение ребёнка
05.09.1829
Дочь: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Сумарокова Александра Павловна
Рождение ребёнка
25.10.1830
Дочь: Голицына Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Сумарокова Александра Павловна
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Сумарокова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Александра Павловна
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Сумароков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1875
Похороны: Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, Россия