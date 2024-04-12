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Сумароков Сергей Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.06.1793

Дата смерти

22.02.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1793

Отец: Сумароков Павел Иванович

Мать: Сумарокова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Оболенская Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Сумарокова Александра Павловна

Рождение ребёнка
05.09.1829

Дочь: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Сумарокова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1830

Дочь: Голицына Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Сумарокова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Сумарокова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Александра Павловна

Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Сумароков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова Екатерина Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова Александра Павловна

Смерть
22.02.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны: Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, Россия
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