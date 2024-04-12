Сумарокова-Эльстон (Сумарокова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова-Эльстон (Сумарокова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.09.1829

Дата смерти

15.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1829

Отец: Сумароков Сергей Павлович

Мать: Сумарокова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.10.1856

Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович

Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1861

Сын: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич

Смерть
15.04.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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