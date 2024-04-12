Сумарокова-Эльстон (Сумарокова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1829
Дата смерти15.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1829
Рождение ребёнка
05.10.1856
Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович
Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1861
Сын: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1901