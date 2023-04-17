Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1861
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1861
Бракосочетание
02.06.1889
г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сумарокова-Эльстон Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Сумароков-Эльстон Николай Николаевич
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1893
Сын: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
1908