Сумароков-Эльстон Николай Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1861

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1861

Отец: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич

Мать: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Бракосочетание
02.06.1889

Жена: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сумарокова-Эльстон Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Сумароков-Эльстон Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1893

Сын: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
1908
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