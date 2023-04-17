Сумарокова-Эльстон (Фон Коскуль) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова-Эльстон (Фон Коскуль) Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1856

Дата смерти

04.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1856

Отец: Фон Коскуль Михаил Францевич

Мать: Фон Люс Варвара Петровна

Бракосочетание
02.06.1889

Муж: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сумарокова-Эльстон Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Сумароков-Эльстон Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Рождение ребёнка
09.11.1893

Сын: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
04.03.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния