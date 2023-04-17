Сумарокова-Эльстон (Фон Коскуль) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1856
Дата смерти04.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1856
Бракосочетание
02.06.1889
г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сумарокова-Эльстон Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Сумароков-Эльстон Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Рождение ребёнка
09.11.1893
Сын: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
04.03.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния