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Фон Коскуль Михаил Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1825

Дата смерти

23.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1856

Дочь: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

Мать ребёнка: Фон Люс Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Стахиева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Фон Люс Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Люс Варвара Петровна

Смерть
23.02.1869
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