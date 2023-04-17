Фон Коскуль Михаил Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1825
Дата смерти23.02.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1856
Дочь: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна
Мать ребёнка: Фон Люс Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Стахиева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Фон Люс Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фон Люс Варвара Петровна
Смерть
23.02.1869