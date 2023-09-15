Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения10.07.1830
Дата смерти15.10.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1830
Бракосочетание
23.04.1851
Рождение ребёнка
07.10.1854
Сын: Ломоносов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ломоносов Александр Григорьевич
Вольный город Франкфурт
Рождение ребёнка
29.10.1856
Дочь: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна
Отец ребёнка: Фон Коскуль Михаил Францевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Стахиева Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Фон Коскуль Михаил Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фон Люс N. N.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1890
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область