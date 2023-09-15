Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.07.1830

Дата смерти

15.10.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1830

Отец: Щербатов Пётр Александрович

Мать: Шербатова Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.04.1851

Муж: Ломоносов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
07.10.1854

Сын: Ломоносов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ломоносов Александр Григорьевич

Вольный город Франкфурт
Рождение ребёнка
29.10.1856

Дочь: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

Отец ребёнка: Фон Коскуль Михаил Францевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Стахиева Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Фон Коскуль Михаил Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Люс N. N.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Коскуль Михаил Францевич

Смерть
15.10.1890
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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